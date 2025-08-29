SERBIA: Raddoppiano le esportazioni di armi verso Israele

La Serbia ha esportato più munizioni in Israele nella prima metà del 2025 che nell’intero 2024. Tra i destinatari anche un’azienda israeliana che secondo la relatrice ONU Albanese fa profitti sul genocidio in corso a Gaza. Un’inchiesta di BIRN e Haaretz

di Sasa Dragojlo (BIRN) e Avi Scharf (Haaretz) – traduzione e adattamento di East Journal

Il 23 giugno, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato la sospensione di tutte le esportazioni militari. “Ora non esportiamo più nulla”, ha dichiarato. “Abbiamo bloccato tutto”.

L’annuncio ha fatto seguito agli attacchi israeliani contro l’Iran, solo due settimane dopo che Vučić si era vantato che la Serbia era l’unico paese in Europa a inviare munizioni a Israele durante la guerra a Gaza. “La situazione è diversa oggi”, ha affermato. Negli stessi giorni, la Russia aveva rimproverato pubblicamente Belgrado per le munizioni di fabbricazione serba che hanno raggiunto le forze ucraine.

Lo stesso giorno, poche ore dopo, un aereo cargo israeliano Boeing 747 è atterrato all’aeroporto di Belgrado, per ripartire il mattino dopo per la base aerea israeliana di Nevatim. Vucic ha rifiutato di rispondere alle domande su cosa trasportasse.

Solo nei primi sei mesi del 2025 la Serbia ha esportato munizioni verso Israele per 55,5 milioni di euro – più che nell’intero 2024, che aveva segnato il record di 47,9 milioni di euro, secondo BIRN e Haaretz, nonostante i crimini di guerra contro i civili a Gaza e le diffuse richieste di embargo sulle armi.

“Autocrati” con idee simili

L’azienda statale serba Yugoimport-SDPR è responsabile del 90% dell’export militare verso Israele. Il resto è in mano a quattro aziende private: Romax trade, Edepro, Confidex e LSE Land Systems Engineering. Le spedizioni hanno coinciso con i voli cargo israeliani, con le esportazioni più consistenti avvenute a gennaio e maggio.

Edepro e Romax Trade hanno esportato munizioni verso aziende fornitrici delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Tra queste vi è la IMI Systems, di proprietà di Elbit Systems, principale fornitore della difesa israeliana; in un rapporto del 30 giugno, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Cisgiordania e Gaza, Francesca Albanese, ha descritto Elbit come una delle numerose aziende per le quali “il genocidio in corso è un’impresa redditizia”.

Secondo vari analisti, non si tratta solo di transazioni commerciali. Il premier israeliano Netanyahu è “un politico dello stesso stampo di Orbán e Vučić: autocrati per natura, populisti che fondano la loro politica sull’odio e che intendono raggiungere il loro potere a vita prendendo il controllo delle istituzioni”, ha affermato Mirko Dautović, professore associato di Relazioni Internazionali presso la Webster University di Tashkent.

“Sono fedeli l’uno all’altro perché si usano a vicenda“, ha aggiunto Dautović, alludendo all’acquisto da parte della Serbia di software di sorveglianza e armi ad alta tecnologia da aziende israeliane, in particolare di spyware che Amnesty International ha poi scoperto essere stati utilizzati contro attivisti e giornalisti, compresi quelli che lavorano per BIRN.

“Strettamente riservato”

La Serbia rifiuta di rilasciare dati sulle sue esportazioni di armi e munizioni verso Israele, respingendo le richieste di accesso in quanto le informazioni richieste sarebbero “strettamente riservate”.

BIRN ha ricevuto informazioni sulle esportazioni di due aziende private. Edepro, che si definisce “leader regionale nei sistemi di propulsione” per razzi, droni e missili, esporta merci dal 2018 verso la società israeliana IMI Systems, di proprietà di Elbit Systems. A gennaio, la Serbia aveva firmato un accordo da 335 milioni di dollari per l’acquisto di sistemi missilistici PULS e droni da ricognizione Hermes 900 da Elbit Systems.

Nel rapporto Albanese, l’azienda IMI Systems è descritta come una delle tante che “contribuiscono alla produzione di strumenti per la sorveglianza, il controllo della folla, la guerriglia urbana, il riconoscimento facciale e gli omicidi mirati, strumenti che sono stati testati efficacemente sui palestinesi”.

L’azienda Romax Trade, con sede a Novi Sad, è collegata all’acquisto di cannoni sonici – o “dispositivi acustici a lungo raggio”, LRAD – per la polizia serba. I manifestanti hanno accusato la polizia di aver utilizzato tale arma sonora durante un’importante manifestazione antigovernativa a marzo, provocando una calca.

Quest’anno, la Romax Trade ha esportato munizioni prodotte dalla fabbrica di armi statale serba Krusik verso Ispra By E.I Ltd, azienda israeliana specializzata in prodotti non letali per il controllo della folla. Ispra annovera tra i suoi clienti le carceri, la polizia e l’esercito israeliano, ed esporta in tutto il mondo – i suoi gas lacrimogeni sarebbero stati utilizzati per disperdere le proteste lo scorso anno in Kenya.

Il contenuto esatto delle esportazioni militari serbe in Israele non è noto, sebbene BIRN abbia precedentemente riferito che includessero proiettili di artiglieria da 155 mm.

Il consulente di Vucic e Natanyahu interrogato a Belgrado

Separatamente, a fine luglio, gli investigatori israeliani si sono recati a Belgrado per interrogare il consulente israeliano per le pubbliche relazioni Srulik Einhorn in merito a due processi penali che hanno coinvolto il governo Netanyahu. Einhorn ha lavorato in precedenza sia per il premier israeliano che per Vucic, nelle pubbliche relazioni ma anche, come riportato da BIRN/Haaretz ad aprile, nel facilitare il flusso di armi serbe verso Israele durante l’attacco a Gaza. L’avvocato serbo di Einhorn, Djordje Simic, ha dichiarato a BIRN di non poter rivelare i dettagli dell’intervista perché la Serbia ha deciso che parte del procedimento era stata classificata come “strettamente confidenziale“.

Haaretz ha appreso che questo ordine di riservatezza riguarda il coinvolgimento di Einhorn nei traffici di armi tra Israele e Serbia. Come riportato in precedenza da BIRN/Haaretz, l’ufficio di Netanyahu aveva chiesto al guru delle pubbliche relazioni israeliano di sfruttare i suoi legami con Vucic e il premier montenegrino Milojko Spajic per facilitare il flusso di armi serbe verso Israele.

