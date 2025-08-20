SERBIA: L’UE non vuole vedere la lotta per la democrazia in Serbia

di Antigona Imeri, CEPS

Dal novembre 2024, la Serbia è teatro di un’enorme ondata di proteste antigovernative. Mentre studenti e cittadini continuano a fomentare la situazione raddoppiando le proprie richieste, il governo continua a tentare intimidazioni. Incarcerando studenti e attivisti e tagliando gli stipendi dei professori, il regime sta di fatto punendo chiunque si schieri con il movimento pro-democrazia.

La risposta di Bruxelles? In breve: non è stata sufficiente. Si tratta per lo più di dichiarazioni formulate con cura, che riconoscono la crisi, ma senza alcuna azione concreta. Nonostante gli attacchi dei media filogovernativi serbi, la Commissaria per l’allargamento Marta Kos ha cercato di riecheggiare i valori dell’UE attraverso una forma di doppia diplomazia: sostenere apertamente i manifestanti ed evitare critiche dirette al governo.

La visita dell’Alta rappresentante Kaja Kallas si è distinta per un linguaggio più fermo, esortando la Serbia a orientarsi strategicamente verso l’UE. Ma quella che sembrava una posizione promettente si è conclusa con la volontà di comprendere la “versione” del presidente Aleksander Vučić.

Ancora più preoccupante è la posizione del loro capo. Poche settimane dopo una delle più grandi proteste in Serbia, il 15 marzo, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, insieme al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, decise di ospitare Vučić per una cena. Ne seguì un cambio di tono, dagli elogi di von der Leyen dell’ottobre scorso per i progressi della Serbia nell’adesione a nuovi ma vaghi appelli alla Serbia affinché compisse “veri progressi” nelle riforme dell’UE. Questo incontro non solo segnò l’indifferenza dell’UE nei confronti dei serbi che si mobilitavano nelle strade, ma la vuota retorica ne sancì un ulteriore abbandono, conclusosi questa volta con il dessert.

Scegliendo continuamente le strette di mano anziché la responsabilità, ci si potrebbe chiedere perché l’UE, le cui fondamenta si basano sulla democrazia, sullo stato di diritto e sui diritti umani, rimanga per lo più in silenzio di fronte alla crescente autocrazia in un paese candidato, comportandosi come se nulla fosse successo.

Stabilità a tutti i costi

Data la complessa struttura socio-politica dei Balcani occidentali, il persistente dilemma dell’UE tra stabilità e democratizzazione ha costantemente favorito la prima. Questo compromesso ha permesso a Vučić di consolidare il suo potere, promuovendo al contempo una forma di ” stabilocrazia“.

Vučić ha sfruttato situazioni di crisi, come il Covid-19, per rafforzare il controllo autoritario. La sua presidenza è stata segnata da diffuse accuse di brogli elettorali, sistematica repressione dei media, legami diretti con la criminalità organizzata, repressione della società civile e persino il presunto uso di armi soniche.

La sua presa si estende anche ai paesi vicini, attraverso forze per procura come Milan Radoicic, che ha orchestrato l’attacco di Banjska nel Kosovo settentrionale, e il suo sostegno al leader secessionista della Republika Srpska, Milorad Dodik, in Bosnia ed Erzegovina.

Tutto ciò dimostra chiaramente che l’approccio di Bruxelles incentrato sulla stabilità non solo vi si è ritortocontro, ma ha anche reso più facile per Russia e Cina espandere la loro influenza.

La fantasia del contenimento di Russia e Cina

I Balcani occidentali sono da tempo una scacchiera per potenze esterne. Eppure la Serbia non è stata una pedina, ma piuttosto un giocatore provetto, accomodante contemporaneamente con l’Oriente come con l’Occidente.

Nonostante l’enorme quantità di denaro investita in Serbia, l’UE non ha adottato una strategia coerente per trasformare il suo sostegno in influenza politica, non riuscendo a rompere i legami duraturi di Belgrado con Mosca. Ciò ha offerto alla Russia uno spazio sicuro per alimentare l’instabilità regionale e diffondere propaganda anti-UE, che si è riflessa nell’opinione pubblica serba secondo cui l’Occidente, non la Russia, è responsabile della guerra in Ucraina.

La facciata di neutralità della Serbia, che condanna con riluttanza l’invasione ma rifiuta di aderire alle sanzioni dell’UE, insieme alla partecipazione di Vučić alle celebrazioni del Giorno della Liberazione a Mosca e all’interruzione delle vendite di armi all’Ucraina a causa delle pressioni russe, evidenziano la sua continua resistenza ad allinearsi alle posizioni dell’UE.

Sebbene tali mosse garantiscano il sostegno diplomatico della Russia (e gas a basso costo), in realtà è la Cina a rivelarsi la principale sfida economica dell’UE in Serbia.

L’offerta miliardaria di Pechino per progetti infrastrutturali senza condizioni è molto allettante, rispetto alla lunga lista di requisiti dell’UE. Eppure, questi accordi spesso trascurano i diritti dei lavoratori, il degrado ambientale, la trasparenza e la corruzione, che a loro volta hanno minato gli obiettivi del cluster sui “Fondamentali“, pilastro-chiave per l’adesione all’UE.

La democrazia è bella… ma lo è anche il litio

La corsa globale alle materie prime critiche ha anche portato l’UE a mettere da parte i principi di buona governance e a sostenere il controverso progetto al litio di Rio Tinto in Serbia. Questo nonostante il maggiore azionista dell’azienda sia la cinese Chinalco e, cosa ancora più importante, l’UE abbia ignorato le proteste di massa per l’ambiente in Serbia.

Nel luglio 2024, l’ex cancelliere tedesco Scholz e il commissario Šefčović hanno riconosciuto la Serbia come partner strategico. Con la Cina già presente nel settore minerario serbo, l’UE mira a prendere due piccioni con una fava: assicurarsi le forniture oltre i confini dell’UE e limitare al contempo l’influenza di Pechino.

Ma tutto questo avviene a costo di ignorare le voci locali e le potenziali conseguenze ambientali. Ciò ha ulteriormente eroso la fiducia dei cittadini, rafforzando il sentimento anti-UE e indebolendo il processo di democratizzazione ed europeizzazione della Serbia.

Essere “profondamente preoccupati” non basta

Chiaramente, né dichiarazioni vaghe né gesti simbolici – come un paio di Commissari che accolgono gli studenti ciclisti a Bruxelles – riusciranno a dissipare la convinzione dei serbi che l’UE abbia un debole per Vučić. Ora è il momento che l’UE adotti misure concrete.

L’UE ha condannato la violenza in Serbia, ma si astiene dal sottolineare il ruolo di Vučić, del governo e della polizia. Dovrebbe denunciare esplicitamente la violenza della polizia e chiedere l’immediato rilascio dei detenuti, tra cui studenti delle scuole superiori. Ciò rafforzerebbe la credibilità dell’UE e il suo impegno a favore della libertà di espressione e di riunione pacifica.

L’UE dovrebbe quindi imporre conseguenze concrete. I funzionari governativi e i capi della polizia che ordinano la violenza dovrebbero essere sottoposti a misure restrittive mirate, come il congelamento dei beni e l’esclusione dai visti. Ciò potrebbe indurli a riconsiderare la loro lealtà al governo.

Sebbene le riforme sistematiche richiedano tempo, una pressione finanziaria immediata può segnalare la disapprovazione dell’UE. I fondi IPA di preadesione dovrebbero essere sospesi finché la Serbia non produrrà risultati chiari in materia di misure anticorruzione, riforme giudiziarie e libertà dei media. Analogamente, ai sensi dell’articolo 21 del Piano per la Crescita, dovrebbero seguire la sospensione dei pagamenti e la riduzione o la ridistribuzione dei fondi.

L’attenzione dell’UE dovrebbe anche spostarsi sulla società civile, ascoltando le voci della Serbia a favore di elezioni libere e giuste. Insieme al sostegno delle istituzioni internazionali di monitoraggio, ciò contribuirà a ripristinare la fiducia dei cittadini nel processo democratico.

Infine, le turbolenze interne della Serbia riflettono le sue più ampie derive geopolitiche. Con l’Ungheria che probabilmente bloccherà l’azione collettiva, gli Stati membri dovrebbero ridimensionare gli incontri bilaterali a causa del mancato rispetto da parte della Serbia della Politica estera e di sicurezza comune dell’UE. L’UE deve inoltre chiarire esplicitamente che qualsiasi progresso verso l’apertura del capitolo 31 del processo di adesione dipenderà dalla rottura dei legami tra Belgrado e Mosca.

Per garantire la propria credibilità, l’UE deve agire in modo rapido, onesto e sostanziale nella sua risposta al veloce deterioramento della democrazia in Serbia, bilanciando gli incentivi con un approccio rigoroso e fermo che sostenga la politica di allargamento dell’UE.

Antigona Imeri ha una formazione accademica in Scienze politiche e Relazioni internazionali, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti e all’impegno politico nei Balcani occidentali.

Foto: Darko Vojinovic/AP