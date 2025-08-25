AZERBAIGIAN: I dissidenti pagano il prezzo del flirt tra l’UE e il regime di Aliyev

di Magerram Zeynalov e Grigor Atanesian – BBC News Russian

Quando un giovane attivista pacifista è stato condannato a 15 anni di carcere per alto tradimento in Azerbaigian il mese scorso, la rabbia dei suoi amici era rivolta verso l’Unione Europea, prima ancora che verso il governo che lo aveva messo dietro le sbarre.

Bahruz Samadov, dottorando trentenne, sta affrontando una delle condanne più dure mai inflitte a un oppositore dei 21 anni di governo del presidente Ilham Aliyev. Samadov respinge ogni accusa come invenzioni.

L’UE “può continuare a flirtare con Baku, ma il silenzio ha un prezzo”, ha lamentato un oppositore.

Poco dopo l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato l’Azerbaigian un “partner chiave” negli sforzi dell’UE per abbandonare il gas naturale russo.

In quel periodo, Aliyev ha ristabilito il controllo sulla regione separatista del Karabakh, causando l’esodo dell’intera popolazione armena. Aliyev si è anche assicurato un quinto mandato consecutivo in un’elezione ampiamente criticata dagli osservatori, e ha represso l’opposizione e la libertà di stampa.

Lo scorso anno, il Parlamento europeo ha invitato l’UE a imporre sanzioni a Baku e a porre fine alla dipendenza dalle esportazioni di gas dell’Azerbaigian. Tuttavia, i massimi funzionari della politica estera evitano di criticare pubblicamente Aliyev.

Quando Kaja Kallas, volto diplomatico dell’UE, ha visitato Baku ad aprile, è stata duramente criticata dagli oppositori di Aliyev per aver sottolineato il “grande potenziale” dei legami tra UE e Azerbaigian, mentre almeno 21 importanti giornalisti sono stati arrestati a Baku.

L’Alta rappresentante per la politica estera UE, Kaja Kallas, ha incontrato il presidente Aliyev a Baku lo scorso aprile. Aliyev ha giustificato l’arresto dei giornalisti con la necessità di “proteggere il panorama mediatico da influenze esterne negative”, accusando i giornalisti di “ricevere finanziamenti illegali dall’estero“.

Il presidente azero ha anche a lungo accusato le organizzazioni internazionali di parzialità e ingerenza nella politica interna, e gli uffici di Baku delle Nazioni Unite, del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della BBC hanno ricevuto l’ordine di chiudere.

La politica dell’UE ha di fatto dato ad Aliyev “mano libera”, afferma Eldar Mamedov, ex diplomatico lettone che ha ricoperto il ruolo di consigliere per la politica estera del gruppo socialdemocratico al Parlamento europeo.

“La repressione, gli arresti di dissidenti, blogger e voci di opposizione hanno a lungo incrinato le relazioni tra Baku e Bruxelles”, ha dichiarato alla BBC. “Dall’aggressione russa in Ucraina, questa questione è praticamente scomparsa dall’agenda politica”.

L’Unione Europea respinge ogni accusa.

“[L’UE] è preoccupata per la riduzione dello spazio civico in [Azerbaijan]”, ha dichiarato un portavoce alla BBC, chiedendo a Baku “di rilasciare tutti coloro che sono detenuti arbitrariamente per aver esercitato i loro diritti fondamentali”.

“L’UE ha costantemente sollevato le sue preoccupazioni a tutti i livelli, sia in pubblico che in privato”, anche durante la visita di Kaja Kallas a Baku, ha aggiunto il portavoce.

L’UE vuole diversificare l’approvvigionamento di gas, per evitare di dipendere da un unico fornitore come la Russia.

L’Azerbaigian è ben lungi dall’essere il principale attore, poiché la sua quota complessiva nelle importazioni di gas naturale dell’UE rimane un modesto 4,3%, nonostante un aumento delle forniture.

Ma la quota è molto più alta in alcuni Stati membri collegati al gasdotto del Corridoio Meridionale del Gas dall’Azerbaigian. Fino al 40% delle importazioni di gas naturale in Bulgaria proviene dall’Azerbaigian, e per Italia e Grecia è del 15%.

Questo rende difficile per l’UE presentare un fronte unito, secondo un alto diplomatico europeo che ha parlato alla BBC in condizione di anonimato.

“In questa situazione, l’Europa non ha un’influenza credibile sull’Azerbaigian”, ha affermato.

L’energia elettrica non verrà a mancare in Europa senza il gas azero, ma non è questo il punto, afferma Benjamin Godwin, analista di rischi specializzato nel Caucaso e nell’Asia centrale.

“La strategia dell’UE è quella di ottenere la maggior quantità possibile di gas dal maggior numero possibile di località diverse”, afferma. “E sebbene non dipenda dal gas azero, vorrebbe averne di più dall’Azerbaigian per ridurre in ultima analisi la sua dipendenza dalla Russia”.

Questa partnership energetica “non cambia la nostra posizione sulla situazione dei diritti umani in Azerbaigian”, ha dichiarato il portavoce dell’UE alla BBC.

Il presidente Aliyev offre altri vantaggi all’Europa oltre al gas.

Ha costantemente sostenuto l’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte all’invasione russa, una posizione rara tra gli ex stati sovietici considerati alleati dal Cremlino.

Sebbene l’Azerbaigian non abbia imposto sanzioni alla Russia, ha fornito all’Ucraina aiuti umanitari.

Le relazioni di Baku con Mosca hanno subito un forte peggioramento negli ultimi mesi.

Un aereo della compagnia aerea azerbaigiana si è schiantato lo scorso dicembre, causando la morte di 38 persone, apparentemente abbattuto per errore da un missile antiaereo russo.

La crisi si è poi aggravata in seguito alla morte di due azerbaigiani sotto custodia della polizia russa.

Sfidando apertamente la Russia, Aliyev ha cercato di assumere un ruolo più importante in una regione tradizionalmente dominata da Mosca, affermano gli esperti. Ma si presenta anche all’Occidente come un oppositore di Vladimir Putin.

“L’Azerbaijan si è intascato l’attenzione e l’ha gestita piuttosto bene. Vedono che tutte le parti vogliono essere loro amiche e stanno sfruttando questa situazione in ogni direzione”, ha dichiarato alla BBC l’alto diplomatico dell’UE.

Un altro diplomatico europeo di alto rango ha dichiarato: “Non siamo assolutamente soddisfatti [della situazione dei diritti umani in Azerbaigian], ma non c’è molto che possiamo fare“.

Quando sette giornalisti investigativi azeri sono stati condannati a lunghe pene detentive il mese scorso, il servizio diplomatico dell’UE (EEAS) l’ha definito “un fatto preoccupante” e ha chiesto “misure immediate per garantire un ambiente sicuro e favorevole per tutti i giornalisti”.

Finora l’UE è rimasta in silenzio sulla condanna a Bahruz Samadov per tradimento. I suoi amici affermano che Samadov ha recentemente tentato il suicidio e temono per la sua incolumità.

Foto: Getty / BBC