SLOVACCHIA: Politici presi di mira per gli aiuti all’Ucraina. E arresti per truffa sui fondi europei

In Slovacchia il governo di Robert Fico sta perseguendo politici e funzionari responsabili della fornitura di aiuti militari all’Ucraina. Mercoledì 18 giugno 2025, la polizia ha tentato di arrestare l’ex ministro della difesa Jaroslav Naď e diversi altri ex funzionari del Ministero della Difesa. Secondo Dennik N, la polizia ha arrestato l’ex capo dell’azienda statale per la difesa.

Il ministro degli interni, Matus Šutaj Estok, ha dichiarato che nel caso è coinvolta una squadra che indagava sulla fornitura di munizioni all’Ucraina sotto il precedente governo, dopo l’invasione russa del 2022.

Il governo nazionalista di sinistra slovacco guidato da Robert Fico ha drasticamente cambiato la linea politica della Slovacchia dal suo ritorno al potere nel 2023. Fico ha annunciato la fine degli aiuti militari all’Ucraina, e ha ripetutamente minacciato di ritenere responsabili i membri del precedente governo per il trasferimento di armi a Kiev. La sua amministrazione ha chiesto alla polizia di indagare sulla fornitura di caccia MiG-29 e sistemi di difesa aerea S-300 all’Ucraina.

Dal Canada, dove si trovava in ferie, Naď ha negato le accuse e si è dichiarato orgoglioso delle proprie azioni. “Francamente, la scena di oggi non mi ha sorpreso né turbato”, ha affermato. “Dirò ancora e ancora quanto sono orgoglioso del modo in cui abbiamo aiutato l’Ucraina. Lo rifarei… Perché questo è ciò che significa umanità e responsabilità. Proteggere una vittima innocente della disgustosa aggressione russa”, ha aggiunto.

Otto arresti per truffa sui fondi europei per l’Ucraina

Otto persone, tra cui quattro funzionari del Ministero della Difesa, sono state arrestate sempre il 18 giugno in Slovacchia nell’ambito di un’indagine della Procura Europea (EPPO) sull’uso improprio di fondi destinati agli aiuti militari all’Ucraina. Il danno stimato all’erario europeo è di 7,4 milioni di euro.

Nell’aprile 2025, l’EPPO ha avviato un’indagine su alti funzionari del Ministero della Difesa, sospettati di aver utilizzato impropriamente i fondi stanziati per gli aiuti militari all’Ucraina.

Da febbraio a marzo 2022, alti funzionari del Ministero della Difesa slovacco hanno presentato domande di rimborso spese al Fondo Europeo per la Pace (EPF) per gli aiuti militari forniti all’Ucraina, in particolare per la fornitura di munizioni donate al Paese.

La procura sostiene che gli indagati abbiano intenzionalmente violato i loro obblighi, nonché le norme di bilancio della pubblica amministrazione, impartendo ordini ingiustificati di acquisto di munizioni da due società private. L’EPPO sospetta che la procedura di appalto pubblico sia stata truccata e che le munizioni potrebbero essere state vendute a un prezzo eccessivo.

L’indagine è condotta in collaborazione con l’Ufficio slovacco per la lotta alla criminalità organizzata del Presidium delle Forze di Polizia (Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru). L’EPPO è la Procura pubblica indipendente dell’Unione Europea, responsabile delle indagini per i reati contro gli interessi finanziari dell’UE.

Foto: dal profilo Facebook di Smer – SSD