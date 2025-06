POLONIA: Nawrocki è il nuovo presidente polacco

Il candidato appoggiato da Diritto e Giustizia (PiS), Karol Nawrocki, ha vinto il secondo turno e sarà il presidente della Polonia per i prossimi cinque anni.

Dopo una serata che ha tenuto tanti cittadini polacchi sulle spine, con gli exit poll che a turno davano in vantaggio un candidato diverso per pochi voti percentuali, nella tarda notte è diventato chiaro che a vincere sarebbe stato Nawrocki. Questa mattina il risultato è stato ufficializzato, e Nawrocki ha vinto con il 50,89%, poco meno di due voti percentuali dal candidato di Piattaforma Civica (PO), partito del primo ministro Donald Tusk, Rafał Trzaskowski.

La vittoria di Nawrocki era tutt’altro che scontata, specialmente qualche mese fa, ed è fondamentale per Diritto e Giustizia: Nawrocki avrà il potere di ostacolare il governo di Tusk grazie al veto presidenziale e altri meccanismi del presidente. Una notizia tutt’altro che positiva per Bruxelles, che dovrà ancora fare i conti con il partito antieuropeista che dopo Orban, suo alleato, ha spesso remato contro l’Unione Europea. Orban è stato uno dei primi a congratularsi: “Che spettacolo! Non vediamo l’ora di collaborare con voi per rafforzare la cooperazione di Visegrad”. L’importanza di questo voto è stata certificata da un’affluenza record alle urne: 71,63%, la più alta della storia repubblicana polacca

La candidatura di Nawrocki aveva sorpreso molti: non ha una carriera politica alle spalle ed era sconosciuto ai più, al contrario di Trzaskowski, sindaco di Varsavia liberale ed europeista, già candidato alla presidenza nel 2020. Il suo passato fuori dal partito ha evidentemente giovato la sua candidatura, specialmente al secondo turno, avendo raccolto i voti del terzo partito Confederazione, di estrema destra e anti establishment.

Considerando il ruolo del presidente, più indirizzato alla politica estera, i temi principali di questa elezione sono stati la sicurezza e la crisi in Ucraina, e un fattore fondamentale per Nawrocki è stato l’appoggio di Trump. Nawrocki era stato invitato con tutti gli onori alla casa bianca, e ha fatto leva sugli scarsi rapporti tra Trump e Tusk per convincere gli elettori della necessità di avere un presidente in linea con gli Stati Uniti di oggi.

