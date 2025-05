ALBANIA: Il paese al voto, tra corruzione, Tik Tok e futuro europeo

Domenica 11 maggio, l’Albania tornerà a votare per rinnovare il parlamento. Per la vittoria c’è un grande favorito ed è il partito Socialista (PS) guidato dall’attuale primo ministro Edi Rama.

Edi Rama è in carica dal 2013 e ambisce adesso a guidare il paese per la 4° volta consecutiva. A sfidarlo c’è l’ex primo ministro e presidente della Repubblica Sali Berisha, tornato al comando del Partito Democratico (PD) all’età di ottant’anni.

La tornata elettorale di domenica ha diversi altri spunti di interesse oltre al risultato elettorale, per esempio sarà la prima elezione in cui potranno votare anche gli albanesi residenti all’estero, circa 1 milione di persone con diritto di voto che potrebbero risultare decisivi per decretare il vincitore. Sia Rama che Berisha, per convincere questa larga fetta di elettori, hanno fatto numerosi tour elettori in tutta Europa, Italia compresa. Per l’importanza dell’appuntamento elettorale anche l’OSCE ha deciso di inviare a Tirana 12 esperti internazionali e 26 osservatori per valutare la conformità delle elezioni agli standard internazionali.

La questione giustizia ed il ban di Tik Tok

A incidere sul voto c’è certamente la questione giustizia, dato che i due più importanti esponenti dell’opposizione sono entrambi accusati dalla Procura speciale (SPAK) di corruzione di vario genere. Berisha, che già nel 2023 era stato sanzionato dagli Stati Uniti per uno scandalo di corruzione, a dicembre scorso ha scontato un anno di pena ai domiciliari, mentre Ilir Meta, presidente della Repubblica dal 2017 al 2022, corre alle elezioni con il suo Partito della Libertà (PL) nonostante sia ancora in arresto. PL si e’ unito al PD di Berisha nella coalizione “Alleanza per una grande Albania” (DP – ASHM), un cartello elettorale di centro-destra che punta a sconfiggere Rama.

Secondo Berisha le condanne per lui e per Meta sono un esempio di utilizzo politico della magistratura da parte del governo e Rama sarebbe colpevole di corruzione e di malagestione delle finanze pubbliche. Accuse che lo scorso febbraio hanno portato in piazza migliaia di persone per chiedere le dimissioni del primo ministro. Il Partito Socialista, inoltre, non è immune da scandali, basti pensare alla vicenda del sindaco di Tirana Erion Veliaj, figura chiave del partito di Rama, arrestato a febbraio con l’accusa di corruzione e riciclaggio di denaro.

Una certa rilevanza l’ha avuta infine la decisione del governo Rama di vietare Tik Tok nel paese. Il social network cinese, tra i più diffusi tra i giovani, è stato accusato di diffondere contenuti violenti che avrebbero indirettamente provocato incidenti e vittime. La richiesta del governo per annullare la decisione è che l’azienda prenda provvedimenti per combattere questo fenomeno. Secondo le opposizioni però la scelta del governo sarebbe più che altro un tentativo di censurare uno dei principali strumenti per fare campagna elettorale diretta alle fasce più giovani della popolazione.

I sondaggi e i rapporti con Stati Uniti e UE

Sondaggi fatti a fine aprile da Notosondaggi vedevano il PS attestarsi tra il 45 ed il 46%, mentre la coalizione DP-ASHM viaggerebbe intorno al 36%. Molto staccate invece le altre forze politiche, comprese la forze di centro-destra MUNDESIA (Partito Opportunità) e l’Iniziativa “L’Albania diventa”, che si attestano tra il 5 ed il 6%. Leggermente diverse le cifre proposte da Politpro secondo cui il vantaggio del Partito Socialista sarebbe ancora anche più ampio. Secondo varie testate locali inoltre il risultato sarà deciso in gran parte nelle circoscrizioni di Tirana dove si eleggeranno ben 37 parlamentari sui 140 totali. Se fossero confermati tali dati il PS otterrebbe nella capitale 19 candidati mentre la coalizione guidata da Berisha 13 o 14. Resta però da vedere l’influenza che avra’ la diaspora, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Altro fattore che potrebbe influenzare il voto dell’11 maggio prossimo è il rapporto dell’Albania con l’Unione Europea. Il paese sta negoziando la propria adesione e secondo il primo ministro potrebbe entrare nella UE entro il 2030. Un obiettivo che è stato confermato come possibile anche da Kaja Kallas, Alto Rappresentate UE per gli Affari Esteri, che recentemente è stata a Tirana in visita ufficiale. La promessa di Rama però, secondo Zef Mazi, ex capo negoziatore dell’Albania con l’UE, è “delirante” e fatta solo a scopo elettorale. Mezi spiega anche che aprire 5 capitoli negoziali con Bruxelles, situazione in cui è entrata adesso l’Albania, non significa però averli chiusi e il passaggio non è ne scontato ne tanto meno rapido.

Di contro alle promesse europeiste di Rama, Berisha, invece, ha portato la coalizione di centro-destra verso la retorica populista e aggressiva del presidente americano Donald Trump. Non a caso, il PD ha raggiunto un costoso accordo di lobbying con un’azienda fondata dall’ex parlamentare della Florida e consigliere del Tycoon Carlos Trujillo e ha ingaggiato Chris LaCivita, anche lui ex consigliere di Trump, per organizzare la propria campagna elettorale. In un video del Guardian LaCivita è stato immortalato mentre ride commentando la campagna elettorale albanese: “L’unico posto dove l’interferenza elettorale degli Stati Uniti è incoraggiata”.

Queste elezioni, ennesimo banco di prova cruciale per la democrazia e per il futuro europeo dell’Albania, sembrano dunque destinate ad un risultato simile alle tornate precedenti, con Rama in sella per i prossimi quattro anni, a meno di una sorpresa che arrivi dal voto degli albanesi all’estero, vero ago della bilancia.

Foto: Politico