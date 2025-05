Estival 2025 – ti aspettiamo a Trento per parlare di est Europa!

Il 9 e 10 maggio 2025 torna a Trento ESTIVAL, il festival dedicato alla politica, alla società e alla cultura dell’Europa centrale, orientale e balcanica.

Giunto alla sua seconda edizione, l’evento proporrà due giorni di dibattiti, incontri, mostre fotografiche e proiezioni di documentari per approfondire temi di attualità europea: dall’allargamento dell’UE alle sfide ambientali, dai movimenti sociali alle minacce per la democrazia, dalla guerra in Ucraina ai nuovi scenari nel Caucaso. Uno spazio di dialogo con studiosi e giornalisti sul futuro dell’Europa e del suo ruolo nello scenario globale.

Il festival intende offrire al pubblico un’occasione per appassionarsi a un’area spesso finora percepita come periferica negli equilibri globali, ma determinante per l’integrazione europea. Per questa ragione l’edizione di quest’anno si svolgerà in collaborazione con Europe Direct Trentino, in occasione della Festa dell’Europa.

ESTIVAL è un’iniziativa promossa da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa / Centro per la Cooperazione Internazionale, la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento e East Journal, nata per consolidare il dialogo tra realtà culturali italiane attive nell’analisi dell’Europa centrale, orientale e balcanica.

È realizzato grazie al cofinanziamento della Provincia Autonoma di Trento, dell’Università di Trento, dell’Iniziativa Centro Europea – InCE di Trieste, e dell’Unione Europea.

PROGRAMMA

Venerdì 9 Maggio

Pomeriggio

Aula 2, Palazzo di Giurisprudenza, via Rosmini 27

14.15 | Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Stefano Schiavo, Direttore della Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento

Nicoletta Clauser, Dirigente Generale dell’Umst Pianificazione, Europa, PNRR

Chiara Sighele, Direttrice del Centro per la Cooperazione Internazionale

14.30 | Cosa è andato storto con la democrazia in Europa?

Lectio magistralis di Philippe Schmitter

+Europa: Parola chiave ALLARGAMENTO

15.15 | Crisi ambientali nei Balcani. L’integrazione europea contribuisce alla tutela ambientale nel sud est Europa?

Tavola rotonda con Adrian Mihălțianu (PressOne, RO), Elira Kadiu (Citizens Channel, AL), Aleksandar Trifunović (Buka, BiH), Milka Tadić (CINCG, MN), Maja Prijatelj (Delo, SL), Zornitsa Lateva (Mediapool, BG)

Modera: Luisa Chiodi, OBCT, Centro per la Cooperazione Internazionale

17.30 | Cortocircuito allargamento ad est dell’UE. Cosa ci dicono i movimenti sociali nella regione?

Tavola rotonda con Massimo Moratti, OBCT, Davide Denti, Commissione Europea – DGENEST, Aida Kapetanović, Università di Rijeka, Sophie Gueudet, Scuola Superiore Sant’Anna

Modera: Jens Woelk, Scuola di Studi Internazionali, – UNITN

+Europa: Parola chiave ALLARGAMENTO

19.00 | Mostra Georgia’s Black Gold: Istantanee e impressioni dalla città delle miniere bolsceviche e delle “bare volanti” di Stalin del fotografo Alberto Canci

Alessandra Russo, Università di Trento, dialoga con il curatore della mostra Riccardo Eger

Sera

Centro per la Cooperazione Internazionale, vicolo San Marco 1

20.45 | Documentario My Father’s Diaries/I diari di mio padre (Ado Hasanović, ITA FRA, 2024, 92’)

Nicole Corritore, OBCT, presenta il regista Ado Hasanović e modera il dialogo con il pubblico

Saluti – Rappresentante di Amnesty Trentino Alto Adige

In collaborazione con Palomar

Sabato 10 Maggio

Centro per la Cooperazione Internazionale, vicolo San Marco 1

10.00 | Crisi della democrazia, disinformazione e populismo. Il caso della Romania

Tavola rotonda con Francesco Magno, Università di Trento, Rebecca Grossi, Università di Lipsia, Gianmarco Bucci, Scuola Normale Superiore

Modera: Giorgio Comai, OBCT

11.45 | Non solo turisti. Parco Nazionale della Sutjeska: un paradigma per le sfide del turismo sostenibile nelle aree protette del Sudest Europa

Luca Lietti, Agenda 21, dialoga con Rossella Vignola, OBCT

12.30 | Mostra Bielorussia: 30 anni di regime in 30 manifesti

Giulia De Florio, Università di Parma, presenta la mostra del designer Artur Vakarov in dialogo con Marco Puleri, Università di Bologna

Light Buffet

14.30 | Abbiamo perso l’Ucraina?

Tavola rotonda con Simone Attilio Bellezza, Università del Piemonte Orientale, Marco Puleri, Università di Bologna, Carolina De Stefano, Luiss School of Government, Giulia De Florio, Università di Parma

Modera: Matteo Zola, East Journal

16.15 | Mostra Balcani on the road

Francesco Martino OBCT dialoga con il fotografo Roberto Strano

17.00 | Il Caucaso a sorpresa

Giorgio Comai, OBCT, e Alessandra Russo, Scuola di Studi Internazionali, UNITN dialogano con Luka Zanoni, OBCT.

18.00 | Verso Est: Cercando Europa, un libro dopo l’altro

Chiara Sighele, OBCT, dialoga con l’editore Roberto Keller

Brindisi