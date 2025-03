TURCHIA: Libertà di stampa sempre più sotto assedio

L’ultimo Media Freedom Monitoring Report dipinge un quadro desolante di un panorama in cui il giornalismo indipendente è sotto assedio. L’assalto continuo alla libertà dei media in Turchia non è solo una questione interna, ma una questione di grave preoccupazione per la democrazia e i diritti umani in tutto il mondo.

di Gürkan Özturan – Fayn Press

L’ultimo Media Freedom Monitoring Report del consorzio Media Freedom Rapid Response (MFRR) evidenzia un preoccupante declino della libertà di stampa negli Stati membri UE e nei paesi candidati. Solo nel 2024, sono state documentate 1.549 violazioni che hanno interessato 2.568 giornalisti e mezzi d’informazione in 35 paesi.

La Turchia si distingue come uno degli ambienti più pericolosi per i lavoratori dei media, con diffuse molestie legali, censura e intimidazioni orchestrate dallo Stato. I risultati rivelano un allarmante schema di blocco dell’attività giornalistica, intimidazioni e minacce legali, dimostrando un tentativo sistematico di mettere a tacere le voci indipendenti.

Particolarmente preoccupante è l’elevato numero di arresti e incarcerazioni nei paesi candidati, con Turchia e Georgia in testa nelle repressioni guidate dallo Stato contro i giornalisti.

Oltre ai singoli report nazionali, l’analisi tematica dell’MFRR sottolinea le minacce più ampie alla libertà dei media, tra cui l’aumento degli attacchi di spoofing basati su deep fake, le restrizioni legate alle elezioni sul giornalismo indipendente e i crescenti rischi per i giornalisti che si occupano di questioni ambientali. Il ruolo crescente degli attori statali, tra cui polizia, forze di sicurezza e istituzioni giudiziarie, nella repressione dei media è una tendenza pericolosa che distingue i paesi candidati dalle loro controparti dell’UE. Mentre la Turchia continua la sua discesa nel controllo autoritario dei media, la necessità di una più forte difesa internazionale e solidarietà con i giornalisti indipendenti non è mai stata così urgente.

Lo stato della libertà dei media in Turchia rimane disastroso, poiché persistono incessanti la repressione del dissenso, censura diffusa e molestie giudiziarie nei confronti dei giornalisti. L’ultimo Media Freedom Monitoring Report dipinge un quadro desolante di un panorama in cui il giornalismo indipendente è sotto assedio. L’assalto continuo alla libertà dei media in Turchia non è solo una questione interna, ma una questione di grave preoccupazione per la democrazia e i diritti umani in tutto il mondo.

Repressione legale in aumento

Il metodo più comune per reprimere l’attività giornalistica in Turchia è l’uso di strumenti legali per criminalizzare il giornalismo. Secondo il rapporto, gli incidenti legali hanno rappresentato un sorprendente 64,4% di tutte le violazioni della libertà dei media. I giornalisti affrontano continue minacce di arresto, detenzione e incarcerazione, con almeno 128 giornalisti intrappolati nella rete della persecuzione legale durante il periodo di monitoraggio.

Uno strumento particolarmente insidioso in questa repressione è il disegno di legge sugli “agenti di influenza straniera”, che, se promulgato, consentirebbe ai giudici di estendere le pene detentive fino a sette anni per gli individui ritenuti in grado di agire contro gli “interessi politici dello Stato”. Apparentemente formulato come una misura per migliorare la trasparenza, il disegno di legge rispecchia una legislazione repressiva simile ai regimi autoritari, ponendo un rischio terribile per il giornalismo indipendente e la società civile. Sebbene temporaneamente rinviato, la sua minaccia incombente continua a gettare un’ombra sulla libertà dei media.

Persecuzione e minacce fisiche

Oltre alla repressione legale, i giornalisti in Turchia affrontano gravi minacce alla loro sicurezza personale. Il rapporto documenta almeno 11 casi di giornalisti che hanno ricevuto minacce di morte, con il caso del giornalista investigativo Murat Ağırel particolarmente allarmante. L’uso di tattiche intimidatorie, tra cui minacce online anonime e violenza fisica, alimenta un clima di paura che soffoca il giornalismo critico.

Anche i giornalisti che si occupano di casi politicamente sensibili, come il processo per l’omicidio di Sinan Ateş, sono stati presi di mira con minacce verbali e procedimenti legali. Il pericolo non è limitato ai singoli individui; interi organi di informazione sono sotto attacco. In particolare, i giornalisti curdi e gli organi di informazione hanno dovuto affrontare una repressione sproporzionata, tra cui violenza mortale. Le tragiche morti dei giornalisti Nazım Daştan e Cihan Bilgin in un presunto attacco con drone turco evidenziano gli estremi pericoli affrontati da coloro che si occupano di questioni curde.

Censura e repressione digitale

Il governo turco ha fatto sempre più ricorso alla censura digitale come mezzo per controllare il flusso di informazioni. Le autorità hanno ripetutamente bloccato l’accesso a siti web di notizie critiche e account di social media. L’ente di regolamentazione dei media controllato dal governo RTÜK ha svolto un ruolo fondamentale in questi sforzi, chiudendo stazioni indipendenti come Açık Radyo e imponendo divieti di trasmissione di storie politicamente scomode.

L’attuazione della legge sulla disinformazione ha ulteriormente aggravato la situazione. I giornalisti vengono perseguiti con vaghe accuse di “diffusione di propaganda terroristica” o “insulto al presidente”, limitando qualsiasi forma di giornalismo investigativo che metta in discussione la narrazione dello Stato. In un ambiente in cui gli spazi digitali si stanno restringendo e le voci indipendenti vengono messe a tacere, il diritto fondamentale all’accesso alle informazioni è sotto minaccia esistenziale.

Sostenere la libertà dei media: una via da seguire

Dato il triste stato della libertà di stampa in Turchia, è necessaria un’azione concertata per respingere questo autoritarismo invadente. Sono essenziali diverse misure per salvaguardare il ruolo della stampa e garantire il diritto del pubblico all’informazione:

Advocacy e pressione internazionale : l’Unione Europea, le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi per la libertà dei media devono mantenere una pressione costante sulle autorità turche affinché abroghino le leggi repressive e fermino le molestie giudiziarie nei confronti dei giornalisti.

: l’Unione Europea, le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi per la libertà dei media devono mantenere una pressione costante sulle autorità turche affinché abroghino le leggi repressive e fermino le molestie giudiziarie nei confronti dei giornalisti. Supporto legale per i giornalisti : le reti di assistenza legale indipendenti dovrebbero essere rafforzate per fornire un rapido supporto ai giornalisti che affrontano detenzioni arbitrarie e intimidazioni legali.

: le reti di assistenza legale indipendenti dovrebbero essere rafforzate per fornire un rapido supporto ai giornalisti che affrontano detenzioni arbitrarie e intimidazioni legali. Piattaforme mediatiche alternative : l’aumento della censura digitale richiede approcci innovativi alla diffusione dei media, tra cui piattaforme decentralizzate, strumenti di comunicazione criptati e collaborazioni internazionali.

: l’aumento della censura digitale richiede approcci innovativi alla diffusione dei media, tra cui piattaforme decentralizzate, strumenti di comunicazione criptati e collaborazioni internazionali. Consapevolezza pubblica e solidarietà: la società civile turca deve continuare a mobilitarsi in difesa della libertà dei media, sensibilizzando sull’impatto della repressione sulla democrazia e sui diritti fondamentali.

L’assalto sistematico del governo turco alla libertà dei media è un affronto alla democrazia. Ai giornalisti deve essere consentito di operare senza timore di rappresaglie e ai cittadini deve essere concesso il diritto di accedere a diverse fonti di informazione. Se la Turchia vuole riconquistare una parvenza di governo democratico, il ripristino della libertà dei media deve essere una priorità assoluta.

Foto: Fayn press