Quell’inconcepibile razzismo di sinistra contro gli ucraini

Uno spettro si aggira a sinistra: lo spettro di un incontenibile (e inconcepibile) razzismo contro gli ucraini.

Finalmente, dopo decenni di inutili tentativi di fare e dire qualcosa di sensato, la confusissima galassia a sinistra del PD sembra avere trovato un’idea e una prassi comuni: fare prediche agli ucraini che muoiono e resistono o, in alternativa, prendersela con loro e deriderli. Se non fosse – numeri alla mano – la più grande catastrofe umanitaria in Europa dal secondo dopoguerra, potrebbe esserci forse qualcosa di comico in una posizione tanto assurda. Purtroppo per loro, invece, risulta solo repellente e patetica: un puro distillato di nichilismo fascista.

Un atteggiamento, questo, che condividono con la destra estrema, della quale ormai nessuno, a sinistra, ha più alcun timore di citare fonti e tesi complottistiche, con qualche rigurgito antisemita (oltre che antiamericano, sempre) che non guasta mai. Rossobruni, si sarebbe detto un tempo, ma ormai è solo un colore indefinibile.

E allora, bando alle esitazioni, è tutto un gridare «Zelensky, arrenditi!», tutto un festival del victim blaming che trova, alle solite, nei commenti dei leoni da tastiere il più triste epilogo. Bucha? Mai esistita. Gli ospedali colpiti? Pieni di figuranti. E allora, in questo mondo alla rovescia, è tutta colpa degli ucraini perché combattono o, forse, al contrario, perché non si tolgono di mezzo abbastanza presto.

Paradosso dei paradossi, neppure i cosiddetti pacifisti riescono a trattenersi e, schiumanti di rabbia, inviano moniti contro il “guerrafondaio Zelensky” che ha rovinato il loro starsene in pace e al caldo, minacciando rincari alle bollette della loro casa al mare. Bandite persino le bandiere ucraine, oltre che la presenza delle vittime, nelle loro splendide manifestazioni di solidarietà a se stessi e al nulla.

Invece di invocare la transizione ecologica (a proposito, ma che fine ha fatto la decrescita felice?) e la sospensione dell’import di gas, giù pure loro col solito repertorio ritrito: Zelensky il comico-burattino, il battaglione Azov e gli ucraini nazisti, Putin che – non l’ha detto anche Silvio? – infondo resta un gran bonaccione democratico.

Così, ecco i nostri antimperialisti da accatto invocare una nuova Yalta o, chissà, magari un nuovo accordo Sykes-Picot, dove chi conta davvero, ovvero gli imperi in teoria tanto vituperati, decidano ciò che si è sempre deciso, rimarchino il nostro privilegio di sempre. Ovvero, che noi dobbiamo stare dalla parte giusta, gli altri – volenti o nolenti – schiacciati sotto il giogo di Putin. Tanto, lo dice anche qualche commentatore TV, sotto il fascismo non si sta poi così male.

Ora, vorrei essere uno psicologo per penetrare la psiche confusa e oscura di simili soggetti. Non essendolo, ma conoscendoli fin troppo bene da tempo, mi limito a qualche piccola nota sul punto più essenziale: il loro odio incontenibile (e incomprensibile) verso gli ucraini.

«Il razzismo», scriveva Pasolini, «è un odio di classe inconscio». Ed ecco allora che il piccolo borghese, magari ex-sessantottino, di certo arricchitosi nel boom degli anni ruggenti, odia negli ucraini che combattono per la loro terra e per l’Europa ciò che sognava e non ha mai avuto il coraggio di essere. Il loro peccato originale? Sono donne e uomini capaci di combattere e sacrificarsi per un’ideale concreto, non soltanto di farci salotto e carriere.

Non trascurabile, in aggiunta, l’odio per un’Italia contadina e operaia, operosa e povera, quella dei nostri nonni ed avi per molte generazioni, che il piccolo borghese di cui sopra scorge e annusa negli ucraini e nella quale ha il terrore di risprofondare. Ma questo, a ben vedere, non è ancora il peggio.

Il maschietto alfa di sinistra – perché la componente di genere non è trascurabile – spesso invecchiato malissimo, odia nelle aspirazioni democratiche degli ucraini la rimessa in discussione del suo privilegio di europeo occidentale (è tutta colpa nostra: non è questo lo slogan di chi si sogna ancora padrone del mondo?) e, insieme, l’imperdonabile “tradimento” del socialismo sovietico, dal quale, ovviamente, l’ometto di cui sopra si è sempre tenuto ben lontano, come oggi non pensa neppure per un attimo di trasferirsi nella Russia di Putin.

Poco importa – sono quisquiglie, inezie – ricordargli l’Holodomor, la Budapest del ’56 e la Praga del ’68, quel «socialismo per immacolata concezione» (la definizione è di Heiner Müller) che, come dimostra lo storico Tony Judt, nessuno aveva mai davvero voluto fra i popoli dell’Europa centro-orientale. Non sarà un caso dunque che, come ossessi (ma, furbissimi, sapendo benissimo che non avverrà in concreto) – in spregio a qualsiasi logica storica e politica – chiedano a gran voce l’uscita immediata dell’Italia dalla NATO.

Cosa rispondere loro? Nulla, rischierebbero di esistere. Non resta che guardarli con commiserazione mentre, settimana dopo settimana, sprofondano e falliscono. E dire che sarebbe stato tutto così semplice; la cosa più facile da dire, l’unica di sinistra, ce l’avevamo tutti sulla punta della lingua fin dalle prime ore di guerra: siamo, senza se e senza ma, dalla parte delle vittime e di chi resiste contro la violenza degli assedianti. Ma no, che orrore, sarebbe stato così scontato e banale! Troppa grazia, per chi – in tutta evidenza – ambisce solo ad essere la carta da parati della storia.

foto da pixabay