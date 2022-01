Ci date una mano con i nostri canali social?

Siamo alla ricerca di una persona che ci aiuti a gestire i nostri canali social. In particolare, la nostra pagina Instagram, e all’occorrenza anche quella di Facebook.

Non richiediamo specifiche esperienze pregresse, né di sostenere test attitudinali: non dovete mandarci un curriculum né raccontarci i vostri trascorsi lavorativi. Ci basta una mail all’indirizzo redazione.eastjournal[chiocciola]gmail[punto]com, con oggetto “SMM di East Journal”, in cui vi presentate brevemente e ci dite quello che vi piacerebbe fare coi nostri canali social dopo avergli dato un’occhiata.

Come saprete se ci seguite, tutta l’attività di East Journal si regge sul contributo volontario: nessuno, incluso il direttore, viene pagato per il lavoro svolto. East Journal non ha editori né sponsor. Collaborare con noi significa quindi fare qualcosa che piace e dare spazio alla propria creatività, senza vincoli se non quelli relativi alla linea editoriale come specificata nel “Sacro Papiro”, che trovate in fondo al nostro sito.

Non vi verrà richiesto di essere reperibili H24 o di rispettare questo e quell’orario di lavoro, né subirete angherie tipiche del mondo del lavoro “tradizionale”. Vi chiediamo semplicemente di darci una mano nel delicato compito di comunicare attraverso i social, lavorando in autonomia e dando forma alle vostre idee.

In cambio, vi daremo la possibilità di far parte di un gruppo di giornalisti, ricercatori ed appassionati a vario titolo dell’Europa balcanica e centro-orientale, con cui confrontarvi e crescere insieme. L’eterogeneità della redazione garantirà infatti la possibilità di maturare conoscenze professionali e personali nel mondo del giornalismo e della comunicazione.

Quello che vi offriamo quindi è un gruppo appassionato, la possibilità di allenare le vostre doti comunicative e qualche bevuta insieme (pandemia permettendo).

Ti aspettiamo!