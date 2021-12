Cerchiamo collaboratori. E una Trabant

Andiamo al sodo. Cerchiamo ragazzi con vocazione giornalistica, interesse per la politica estera e l’area dell’Europa centro-orientale nello specifico, con una certa velocità di scrittura, un po’ di tempo libero e capaci di mettere insieme le informazioni partendo da media in lingua inglese. Il resto ve lo insegniamo noi. Non serve essere plurilaureati, addottorati, affermati cultori della materia ma se lo siete, tanto meglio. Non è necessario essere automuniti, ma se in garage avete una vecchia Trabant siete quello che cerchiamo. L’utilizzo di WordPress è necessario, se non siete capaci ve lo spieghiamo noi.

Noi siamo il Blocco, cioè il gruppo di redattori che si occupa di quei paesi che vanno dal Baltico al Mar Nero, ed è per scrivere di questi paesi che vi cerchiamo(quindi niente Balcani né area russa). Dopo un breve periodo di prova, verrete anche voi inseriti nel Blocco dove riceverete consigli, dritte, revisioni, indicazioni, correzioni. Non sarete mai lasciati soli. Da bravi figli della Stasi, noi vi seguiremo sempre.

East Journal è una palestra, se avete voglia di allenarvi e darci fiducia, noi siamo qui apposta. East Journal è un progetto giornalistico e culturale che da dodici anni informa su attualità, politica e cultura dell’Europa orientale. Non c’è nulla da guadagnare, nessuno di noi prende un soldo, tutta l’attività è volontaria. Quello che offriamo è uno spazio di confronto, un po’ di visibilità, un gruppo di amici che condivide una passione. Senza darci troppe arie, siamo riconosciuti e apprezzati da addetti ai lavori e lettori non comuni. East Journal è un gioco, ma quando si gioca non si scherza. Alla lieve follia di un’armata Brancaleone uniamo la stessa serietà e impegno con cui la Securitate controllava i passaporti.

Abbiamo le nostre idee. Ci opponiamo al nazionalismo, all’etnicismo, all’estremismo politico e religioso, all’autoritarismo e al populismo. Se siete rossobruni, sostenitori delle democrazie illiberali, complottisti, terrapiattisti, gente tipo ‘ci sono i nazisti a Kiev’ oppure ‘i migranti ci rubano il lavoro’, ebbene non è posto per voi. Scusate la brutalità, ma così risparmiamo tempo tutti quanti.

Occorre coordinarsi con la redazione, concordare un certo numero di articoli all’anno, accettare le indicazioni del Caro leader. E occorre aver voglia di cazzeggiare, di far parte di un gruppo, di imparare dagli altri. In caso contrario, organizziamo gite con destinazione gulag siberiani e miniere di uranio.

Se vi riconoscete in questo annuncio, scrivete a redazione.eastjournal[chiocciola]gmail[punto]com dicendoci qualcosa di voi e della vostra formazione (niente curriculum, per carità), delle ragioni che vi spingono a interessarvi all’est Europa, e magari linkate o allegate qualcosa in caso abbiate già pubblicato articoli da qualche parte. Rispondiamo a tutti, sempre. Però dateci il tempo.

Questo è tutto.

I primi dieci che ci contatteranno riceveranno un grazioso portachiavi in cemento armato.