Vogliono distruggere Osservatorio Balcani e Caucaso

da TRENTO – Stiamo seguendo con sgomento e apprensione quanto in questi giorni avviene intorno ad Osservatorio Balcani e Caucaso, think tank trentino ma patrimonio di tutti, che da vent’anni si occupa delle trasformazioni politiche, sociali e culturali dell’Europa orientale, promuovendo progetti e animando un dibattito che ci obbliga a riflettere criticamente su concetti come identità, territorio, etnicità, conflitto, diversità. Ebbene, la Provincia autonoma di Trento ha deciso che questa esperienza ventennale non vale più nulla, operando drastici tagli del budget per il Centro della Cooperazione internazionale, cui OBC afferisce. Tagli che comporteranno il licenziamento di almeno dodici persone.

E non se ne può più, davvero. Non è più tollerabile che una classe politica gretta e ignorante metta le sue manacce luride sulle poche cose buone che – a livello culturale – restano miracolosamente in piedi in questo povero paese, tutto lordando e infamando. E il caso di OBC rientra tra questi. E la cosa è ancor meno tollerabile se avviene non già per qualche tremendissima crisi di bilancio, che allora la cultura non si mangia – dicono – e la si sacrifica per prima, ma per bieche ragioni politiche, per colpire un malinteso “nemico”.

Già, perché la giunta provinciale trentina è in mano alla Lega Nord, partito che in merito a identità, territorio, etnicità e diversità ha idee ben diverse, tutte venate di tradizionalismo e identitarismo, dimenticando che l’identità trentina è da sempre fatta anche di solidarietà verso chi ne ha bisogno: dai terremotati nostrani alle martoriate società balcaniche, quei Balcani dove molti trentini emigrarono in tempi remoti e che ancora oggi appartengono al vissuto di queste terre. Ma evidentemente alla Lega non interessa questa identità, ma una reinventata, bucolica, retorica e dimentica del proprio passato.

Ed evidentemente alla Lega che sbandiera il primato del locale, questo primato – avere in casa una roba pazzesca come OBC – non interessa. E non interessano i posti di lavoro. Perché dodici persone, di fronte ai disastri occupazionali altrove compiuti, paiono poca cosa. Ma stiamo parlando di realtà che si reggono su poche, energiche, braccia. Tagliare vuol dire distruggere.

Vorrà dire che questa giunta passerà alla storia come quella che ha distrutto OBC. Oppure? Oppure potremmo aiutarla a rinsavire ricordando alla stimatissima Provincia autonoma che Osservatorio e gli altri sono un patrimonio di tutti, che Trento non può fare un danno così al paese, che vogliamo ancora leggere OBC, che la cooperazione non si tocca.